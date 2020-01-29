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"Шахтар" сенсаційно зазнав першої поразки у 2020 році

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Шахтар – Пролетер результат / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" на першому тренувальному зборі в Туреччині з рахунком 0:1 програв сербському "Пролетеру".

Шахтар – Пролетер 0:1

Гол: Радіновіч, 50

Луїш Каштру в цей раз залишив в резерві лідерів команди, з основних вийшов тільки Кривцов, проте Сергія довелося замінити перед перервою через пошкодження, на поле вийшов Матвієнко.

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До перерви "гірники" володіли істотною перевагою в контролі м'яча, проте найнебезпечніший момент за перші 45 хвилин створила сербська команда – з ударом під поперечину впорався Шевченко.

А вже на початку другого тайму "Пролетер" вийшов вперед – Радіновіч змістився з флангу в центр і пробив під штангу з-за меж штрафного. "Шахтар" намагався вирівняти становище, проте сербська команда організовано захищалася і створювала досить небезпечні випади.

В одному з епізодів м'яч пройшов поруч зі штангою, а на 86-й гол був відмінений через офсайд. На останніх хвилинах "Шахтар" створив свій найкращий момент – Фернандо пробив з гострого кута, але голкіпер впорався.

Це перша поразка "Шахтаря" у 2020 році. Раніше "гірники" встигли зіграти проти польського "Леха" (1:0), румунської "Айстри" (0:1) і сербської "Войводіни" (1:1). 30 січня команда Каштру зустрінеться з чеським "Словацько".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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