"Шахтар" щедро заплатить за легіонера: сторони вже вдарили по руках

Донецький "Шахтар" найближчим часом поповнить черговий легіонер. До "гірників" приєднається гравець бразильського "Греміо" Тете.

Донеччани упродовж довгого часу ведуть переговори з "Греміо" щодо трансферу 19-річного вінгера й нарешті домовилися, повідомляє Globo.

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За інформацією джерела, сторони домовилися про перехід півзахисника за 10 млн євро, бразильський клуб отримає 15% від суми наступного трансферу Тете.

Також "Шахтар" домовився з гравцем щодо умов особистого контракту. Відтягує угоду лише агент Тете, зазначає видання. Агент володіє частиною економічних прав на футболіста. Очікується, що угоду встигнуть оформити до закриття трансферного вікна в Україні, 1-го березня.

Тете виступає за молодіжну команду "Греміо". Він взяв участь у Копа Америка в складі збірної Бразилії U-20.

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав двох легіонерів – гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо і хавбека Манора Соломона. Також лави "гірників" поповнив захисник Валерій Бондаренеко.

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