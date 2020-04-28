"Шахтар" став першим українським клубом в блокчейн-грі Sorare: що це означає

"Шахтар" став першим українським футбольним клубом, що приєднався до гри в фентезі-футбол майбутнього Sorare, де вболівальники можуть обмінюватися колекційними цифровими блокчейн-зображеннями футболістів.

Вболівальники "Шахтаря" тепер зможуть збирати зображення, грати і перемагати в щотижневих турнірах в Sorare. Про це інформує пресслужба "гірників".

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Для участі в фентезі-футболі Sorare потрібно скласти команду з 5 блокчейн-зображень, щоб отримати допуск до турнірів, боротьбі за призи і досягнення.

Фентезі-менеджери ранжуються в залежності від виступів їх гравців на полі і бонусних очок, пов'язаних з цінністю їх блокчейн-зображень.

Що таке Sorare

Це відкрита гра в жанрі футбольного фентезі, в якій менеджери можуть торгувати офіційними цифровими блокчейн-зображеннями. Стартувала в березні 2019 року і ставить собі за мету донести блокчейн до найпопулярнішого в світі виду спорту – футболу.



На сьогодні в неї грають понад 10 тисяч користувачів по всьому світу. Sorare офіційно ліцензована 40 футбольними клубами, серед яких "Ювентус", "Шальке", мадридський "Атлетіко", "Порту", "Ліон" та інші.

Про блокчейн

Система блокчейну – це такий собі безперервний послідовний ланцюжок, побудований за певними правилами. Копії таких ланцюжків блоків можна розмістити на багатьох автономних ПК.

Спочатку цю технологію застосовували при створенні криптовалюти. Однак, зараз її можна застосовувати і в інших сферах, наприклад у банківській сфері, у системах, де потрібно представляти посвідчення особи, де потрібні моніторинги достовірності даних тощо.

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