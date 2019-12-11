"Шахтар" та "Аталанта" визначилися зі складами на матч Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" зіграє проти італійської "Аталанти" матч Ліги чемпіонів. Обидві команди визначилися зі складами на цю гру.
"Шахтарю" треба вигравати цей матч, щоб виходити в плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірників" може влаштувати і нічия, за умови, що в паралельному матчі загребське "Динамо" не обіграє "Манчестер Сіті".
До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
На цей матч наставник "Шахтаря" Луїш Каштру виставив усіх найсильніших гравців.
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораєс.
Варто відзначити, що український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський не потрапив до основного складу на цей матч.
Аталанта: Голліні, Мас'єлло, Джімшиті, Паломіно, Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашаліч, Гомес, Мурієль.
Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Аталанта" розпочнеться о 19:55 в середу, 11 грудня. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.