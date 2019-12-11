"Шахтар" та "Аталанта" визначилися зі складами на матч Ліги чемпіонів

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Шахтар – Аталанта склад / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зіграє проти італійської "Аталанти" матч Ліги чемпіонів. Обидві команди визначилися зі складами на цю гру.

"Шахтарю" треба вигравати цей матч, щоб виходити в плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірників" може влаштувати і нічия, за умови, що в паралельному матчі загребське "Динамо" не обіграє "Манчестер Сіті".

До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

На цей матч наставник "Шахтаря" Луїш Каштру виставив усіх найсильніших гравців.

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораєс.

Варто відзначити, що український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський не потрапив до основного складу на цей матч.

Аталанта: Голліні, Мас'єлло, Джімшиті, Паломіно, Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашаліч, Гомес, Мурієль.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Аталанта" розпочнеться о 19:55 в середу, 11 грудня. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
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