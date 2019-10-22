"Шахтар" та "Динамо" визначилися з формою на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" сьогодні, 22 жовтня зіграє матч Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо". Матч відбудеться у Харкові та розпочнеться о 19:55.

На цей матч "гірники" вийдуть в основній формі – помаранчевих футболках та чорних шортах. Воротар "Шахтаря" буде у бірюзовому".

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Форма "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів

Щодо їх суперників, то гравці "Динамо" будуть у гостьовому варіанті форми – яскраво-зеленій. Їх голкіпер буде в чорному.



Форма загребського "Динамо" на матч Ліги чемпіонів

До слова: Шахтар – Динамо (Загреб): прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) розпочнеться о 19:55. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.