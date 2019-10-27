"Шахтар" та "Олександрія" зійдуться в центральному матчі туру: що очікувати від команд

В 12-му турі Прем'єр-ліги центральний матч відбудеться в Харкові. Саме там зійдуться наші представники в єврокубках "Шахтар" та "Олександрія". Напередодні команди провели непрості матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, де зіграли внічию.

І якщо для гірників це була скоріше втрата двох очок, то команда Володимира Шарана досить несподівано повернулася з Франції не з порожніми руками.

Як це було: "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео

Взагалі, тиждень для "Олександрії" видалася на рідкість важким. Спочатку матч з "Динамо", потім з "Сент-Етьєном" і ось тепер "Шахтарем". Про це раніше навіть говорили в тренерському штабі команди, а також відзначали, що всюди постараються зіграти в повну силу.

Нагадаємо, що "Олександрія" в чемпіонаті України зараз займає четверте місце, випереджаючи "Зорю" внаслідок кращої різниці голів та відстаючи від "Десни" всього на один бал. "Шахтар" в турнірній таблиці відчуває себе більш комфортно, команда йде на першому місці з відривом від "Динамо" у 10 очок. Тому, багато чого буде залежати саме від того, як донеччани налаштуються на гру, але, в будь-якому випадку, ймовірність того, що "Олександрія" зможе розжитися очками невелика. Аналітики Parimatch дають всього 8% на перемогу підопічних Шарана і 14% на нічию.

Читайте також: Чи зможе "Олександрія" першою відібрати очки в "Шахтаря": прогноз букмекерів на матч

"Олександрія" в рамках Прем'єр-ліги провела з "Шахтарем" 19 матчів і змогла лише один раз перемогти та один раз зіграти внічию. Втім, в інших випадках "гірники" хоч і перемагали, але далеко не завжди це робили без проблем. "Олександрія" кожен раз віддає залікові бали неохоче і з боєм. І нехай шанси на стороні гірників, але легким цьому матч для чемпіона України точно не буде.