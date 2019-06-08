"Шахтар" цікавиться двома тренерами, які можуть замінити Фонсеку: названо прізвища

Донецький "Шахтаря", який незабаром може втратити головного тренера Паулу Фонсеку, розпочав пошуки нового фахівця, який готуватиме команду до нового сезону.

Паулу Фонсека вже начебто узгодив контракт з римською "Ромою" й покине "Шахтар". Португалець вже заявив, що радий, що відвідає Рим.

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"Шахтар" же планує знайти португаломовного тренера, оскільки в клубі перебуває ряд футболістів з Бразилії. Як повідомляє Bola Branca, "Шахтар" може очолити головний тренер "Віторії Гімараєш" Луїш Каштру.

Контракт португальця з його теперішнім клубом закінчується влітку 2020 року. Це перший сезон для Каштру в португальському клубі. Він зумів привезти команду до п'ятого місця в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, що дало путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

Тренер почав свою кар'єру у 1998 році в португальській "Агеді". Також працював у "Порту" і ряді португальських клубів.

У системі "Порту" він працював з 2006 до 2016 року. Він був координатором тренувань, тренером дубля, асистентом головного тренера, а у 2014 році став головним, змінивши якраз Паулу Фонсеку. Протягом сезону тренером цікавився "Редінг", але отримав відмову.

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На тренерське крісло "гірників" претендує і головний тренер ПАОКа Резван Луческу, повідомляє Soccer Link. 50-річний фахівець вже повідомив керівникам грецького клубу, що може покинути свій пост, щоб працевлаштуватися в Україні.

Відзначається, що донецький клуб вже зробив румунові пропозицію. Син Мірчі Луческу очолив клуб із Салоніків у 2017 році й виграв з ним в сезоні, що завершився чемпіонат і Кубок Греції. До цього ПАОК ставав чемпіоном Греції аж у сезоні 1984/85.

Також він працював у "Брашові", румунською "Рапіді", збірній Румунії та інших клубах.