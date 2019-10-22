"Шахтар" у меншості зіграв внічию з "Динамо" в юнацькій Лізі чемпіонів: відео

Юнацька команда донецького "Шахтаря" зіграла третій матч у груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда U-19 свій матч провела проти однолітків із загребського "Динамо".

Шахтар U-19 – Динамо U-19 (Загреб) 1:1

Голи: 1:0 Бондаренко (50, пен.), 1:1 Янкович (55)

Вилучення: Егбуджо (65, Шахтар)

Гравці хорватського клубу є лідерами квартету – вони набрали чотири очки у перших двох турах. Тренує їх Ігор Йовічевіч, який свого часу був наставником львівських "Карпат". Натомість юні "гірники" набрали лише одне очки в перших двох матчах.

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Початок вийшов обережним з обох боків: ніхто не квапився форсувати події, суперники шукали нагоду для добре підготовленої атаки. Першим до гри вступив Анатолій Трубін, перевівши на кутовий удар Шипоша під ближню штангу. Далі голкіпер "гірників" парирував небезпечний постріл Маріна зі штрафного. Господарі відповіли своїм моментом наприкінці тайму: Абдуллаєв підключив праворуч Егбуджо, той одразу прострілив, однак Сікан не встиг замкнути.

Друга половина матчу видалась більш видовищною, і вже в дебюті футболісти "Шахтаря" відкрили рахунок. Сікан увірвався до штрафного і був збитий воротарем, а Артем Бондаренко з пенальті пробив Йосиповича – 1:0.

Проте буквально за 5 хвилин гості відігралися – точним ударом низом відзначився Янкович. Команди одразу ж ще обмінялись моментами: Янкович пробив повз, а Бондаренко виконав гострий простріл до штрафного, але ніхто з партнерів не зумів замкнути. Слідом відмінний шанс створив собі Абдуллаєв. Зміщуючись уздовж лінії штрафного, гравець прибрав чотирьох опонентів, ось лише удар Абдулли припав у ногу захисникові хорватів.

І хто знає, як розвивалися б події, однак у середині тайму "гірники" лишилися в меншості: Егбуджо дістав 2 жовті картки протягом 2 хвилин і пішов з поля.

Підопічні Андреса Карраско зосередились на обороні та зуміли стримати атаки загребців. Лише наприкінці гарний момент мав Шипош, але він із кількох метрів не влучив у ціль. Нічия 1:1.

Відеоогляд матчу Шахтар U-19 – Динамо U-19

6 листопада команди зустрінуться знов, проте вже в Загребі.