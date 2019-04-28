"Шахтар" у напруженому матчі переміг "Маріуполь", не реалізувавши два пенальті: відео

У матчі між "Маріуполем" та "Шахтарем" глядачі побачили як гол, так і нереалізовані пенальті та вилучення. А також вимучену перемогу "гірників".

Маріуполь – Шахтар 0:1

Гол: Нем, 12

Вилучення: Полегенько, 49

Нереалізовані пенальті: Мораес, 24, Алан Патрік, 50

Обидві команди підійшли до цього матчу з рядом втрат. Ще після гри з "Динамо" в лазарет "гірників" потрапили Пятов та Степаненко. Там вже перебував в Марлос. Не зіграв проти "Маріуполя" і Тайсон.

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Азовська команда у цій грі не могла розраховувати на орендованих у "Шахтаря" гравців. Тож тренеру "Маріуполя" довелося випускати найближчий резерв.

"Шахтар" одразу захопив ініціативу. Та почав тиснути на ворота Гальчука. Моменти почали виникати один за одним. І закінчилося все голом. Велінгтон Нем залишився без опіки у штрафному майданчику суперників та в дотик замкнув постріл з флангу.

Згодом "Шахтар" заробив право на пенальті. Але Мораес не реалізував його, пробивши повз ворота. Це другий нереалізований пенальті у виконанні футболіста у двох матчах поспіль. У попередній грі Мораес не забив з 11-метрової позначки у попередньому матчі з "Динамо".

Не забив пенальті гравець "Шахтаря" і у другому таймі. Полегенько збив у власному штрафному Мораеса. За що отримав червону картку. Тільки цього разу пробивати пішов Алан Патрік. Цього разу Гальчук врятував свою команду, впіймавши м'яч.

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До кінця матчу "Шахтар" намагався забити ще один гол. Та м'яч після удару Ісмаілі влучив у перекладину. А Тете, який вийшов на заміну, влучив у штангу.

"Шахтар" мінімально перемагає та закріплюється на першому місці. "Маріуполь" програє три матчі поспіль.