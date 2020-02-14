24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Шахтар" у рейтингу топ-30 найбільш фінансово стабільних клубів світу

3
Шахтар Донецьк / https://footballua.tv/

Компанія Soccerex створила рейтинг найбільш фінансово стабільних клубів у світі. Не обійшлось і без участі українського клубу.

За підсумками компанії донецький "Шахтар" займає 30-у сходинку в рейтингу з індексом 1,048. При аналізі клубів та створенні рейтингу Soccerex орієнтувались на такі показники: трансферна вартість гравців, грошові ресурси, потенціальна інвестиція власників, чиста заборгованість та матеріальні активи.

Варто прочитати: "Шахтар" першим в Україні запускає клубний канал: що будуть показувати

Рейтинг очолив французький клуб "ПСЖ" з індексом 5,318. Друге та третє місця зайняли англійський "Манчестер Сіті" (5,197) та німецька "Баварія" (3,888) відповідно.

Найкращим серед українських клубів виявився донецький клуб. Склад "гірняків" оцінили в 137,4 мільйонів євро. Актив клубу – 169,8 мільйонів євро. Потенційне інвестування власника клубу оцінено в 169 мільйонів євро.

Повний рейтинг можна побачити тут

У дослідженні компанії Soccerex використовували інформацію УЄФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt та Hoovers.

Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні
17332
Автор: Софія Кулай
Теги: Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1068
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2551
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 840
13 лютого 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5489
13 лютого 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 11401
Новини
Більше новин
Залиште відгук