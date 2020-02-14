"Шахтар" у рейтингу топ-30 найбільш фінансово стабільних клубів світу

Компанія Soccerex створила рейтинг найбільш фінансово стабільних клубів у світі. Не обійшлось і без участі українського клубу.

За підсумками компанії донецький "Шахтар" займає 30-у сходинку в рейтингу з індексом 1,048. При аналізі клубів та створенні рейтингу Soccerex орієнтувались на такі показники: трансферна вартість гравців, грошові ресурси, потенціальна інвестиція власників, чиста заборгованість та матеріальні активи.

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Рейтинг очолив французький клуб "ПСЖ" з індексом 5,318. Друге та третє місця зайняли англійський "Манчестер Сіті" (5,197) та німецька "Баварія" (3,888) відповідно.

Найкращим серед українських клубів виявився донецький клуб. Склад "гірняків" оцінили в 137,4 мільйонів євро. Актив клубу – 169,8 мільйонів євро. Потенційне інвестування власника клубу оцінено в 169 мільйонів євро.

Повний рейтинг можна побачити тут

У дослідженні компанії Soccerex використовували інформацію УЄФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt та Hoovers.