"Шахтар" віддав чергового футболіста в оренду у "Ференцварош"

Угорський клуб "Ференцварош" оголосив про домовленість з "Шахтарем" з приводу оренди атакуючого півзахисника Олександра Зубкова.

Інформація про термін оренди відсутня. Сезон 2018/19 22-річний Зубков провів на правах оренди в "Маріуполі", забивши 8 голів і зробивши 4 результативні передачі.

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Зубков є вихованцем "гірників" і навіть взяв участь в 23 поєдинках у всіх турнірах за основну команду. Однак минулий сезон 22-річний півзахисник провів в оренді в "Маріуполі", де був гравцем основи.

У "Ференцвароші" хавбек збірної України буде працювати під керівництвом Сергія Реброва. У стані "Фраді" також виступає хавбек Ігор Харатін, а ось ще один українець " продовжить кар'єру в іншій угорській команді – "МОЛ Віді". По закінчені сезону угорський клуб намагався викупити його контракт, але футболіст перейшов у стан принципового суперника клубу. Через що не отримав золоту медаль . Натомість отримав погрози від керівництва "Ференцвароша".

Цікаво, що "Ференцварош" за підсумками минулого сезону став чемпіоном Угорщини. Команда Сергія Реброва виступатиме в Лізі чемпіонів і розпочне виступи з першого раунду кваліфікації.

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