"Шахтар" віддав чергового юного форварда в оренду в "Маріуполь"

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Данило Сікан
Данило Сікан

Український форвард Данило Сікан, який лише взимку приєднався до донецького "Шахтаря", продовжить кар’єру в "Маріуполі".

Азовський клуб орендував 17-літнього гравця до кінця сезону. Таким чином він стане третім нападником, після Олександра Зубкова та Андрія Борячука, якого "Шахтар" віддав в оренду в "Маріуполь".

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Нагадаємо, Сікан взимку неочікувано покинув львівські "Карпати" та підписав угоду з донецьким "Шахтарем". Гравець провів перший зимовий збір з донецькою командою.

Форвард виступає за юнацьку збірну України. В УПЛ зіграв один матч за "Карпати" проти луганської "Зорі".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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