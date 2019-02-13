"Шахтар" віддав чергового юного форварда в оренду в "Маріуполь"

Український форвард Данило Сікан, який лише взимку приєднався до донецького "Шахтаря", продовжить кар’єру в "Маріуполі".

Азовський клуб орендував 17-літнього гравця до кінця сезону. Таким чином він стане третім нападником, після Олександра Зубкова та Андрія Борячука, якого "Шахтар" віддав в оренду в "Маріуполь".

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Нагадаємо, Сікан взимку неочікувано покинув львівські "Карпати" та підписав угоду з донецьким "Шахтарем". Гравець провів перший зимовий збір з донецькою командою.

Форвард виступає за юнацьку збірну України. В УПЛ зіграв один матч за "Карпати" проти луганської "Зорі".

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