"Шахтар" віддав в оренду бразильського півзахисника, що грає на позиції Коноплянки

Півзахисник "Шахтаря" Фернандо на правах оренди перейшов до лісабонського "Спортінга".

Угода з португальським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20, повідомляється на сайті "гірників". Чи передбачена в угоді можливість трансферу гравця — не вказано.

У своєму дебютному сезоні за "Шахтар" Фернандо зіграв у 22 матчах і забив 2 м'ячі. Він виступає на позиції лівого атакувального півзахисника, що й українець Євген Коноплянка, що перейшов до "Шахтаря".

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