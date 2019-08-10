"Шахтар" віддав в оренду нападника, якого купив у "Манчестер Сіті"

Нападаючий "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде перейшов в турецький "Газішехір Газіантеп". Термін орендної угоди – до кінця сезону.

При цьому про оренду гравця повідомляє турецький клуб.

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Натомість "Шахтар" ще не оприлюднив про це інформацію. Як пояснив керівник служби зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Андрій Бурлаков, по цьому трансферу ще не було підписано усіх документів.

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У минулому сезоні Оларенваджу Кайоде провів за "Шахтар" загалом 16 матчів. Він забив лише один гол та віддав одну результативну передачу.

Форвард перейшов у "Шахтар" на початку 2018 року з "Манчестер Сіті". Спочатку він перебував в оренді, а згодом "гірники" викупили його за 3 мільйони євро.

"Газішехір Газіантеп" – дебютант турецької Суперліги.