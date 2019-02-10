"Шахтар" віддає в оренду нападника, яким недавно підсилився

Донецький "Шахтар" відправить в оренду одного з найталановитіших нападників країни – 17-річного Даниїла Сікана.

Футболіст, який перебрався до "гірників" цієї зими з львівських "Карпат", найближчі півроку на правах оренди проведе в "Маріуполі".

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Як повідомляє "Команда 1", форвард юнацької збірної України вже бере участь у турецьких спарингах команди Олександра Бабича.

Зазначимо, що в "Маріуполі" виступають ще два нападники з "Шахтаря" – Андрій Борячук й Олександр Зубков.

Також продовжити кар'єру в іншому клубі може 18-річний півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик. За попередньою інформацією, гравець перейде в київський "Арсенал".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін не виключає, що обидва футболісти покинуть лави донеччан та проведуть половину сезону в іншому клубі на правах оренди. Зокрема, про це він заявив у коментарі телеканалам "Футбол 1/2".

Спорт 24 повідомляв, що "Шахтар" розглядає можливість купівлі правого захисника. У сферу інтересів "гірників" потрапив гравець боснійської "Младості" Неманья Ніколіч.

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