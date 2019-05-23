"Шахтар" відкрив дитячий футбольний майданчик на лінії фронту

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"Шахтар" відкрив дитячий майданчик в Попасній
"Шахтар" відкрив дитячий майданчик в Попасній / shakhtar.com

"Шахтар" відкрив дитячий футбольний майданчик в Попасній Луганської області. Місто знаходиться на лінії фронту.

Про відкриття школи повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Відкриття нового майданчика відбулося в рамках проекту "Давай, грай!". Тренування будуть проводитися тричі на тиждень, а займатися будуть 70 дітей.


"Шахтар" відкрив дитячий майданчик в Попасній

Варто зазначити, що в районі Попасної на початку квітня загинули двоє українських військовослужбовців: Яна Червона і Олександр Мілютін.

У минулому році "Шахтар" відкрив в Києві майданчик для дітей з особливостями розвитку, проблемами опорно-рухового апарату, зору і ментальними порушеннями. Крім київського, аналогічні майданчики були відкриті в Маріуполі та Івано-Франківську.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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