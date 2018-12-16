"Шахтар" відправив у Росію ще одного українського футболіста

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Олег Данченко перейшов у "Єнісей"
Олег Данченко перейшов у "Єнісей" / Фото з відкритих джерел

Захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко став гравцем красноярського "Єнісею", що виступає в Прем'єр-лізі Росії.

Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На рахунку Данченка 77 матчів в українській Прем'єр-лізі за одеський "Чорноморець" і донецький "Шахтар". У сезоні 2017/2018 виступав в Росії за махачкалінський "Анжи" – в 29 матчах на його рахунку 3 голи і 5 гольових передач.

У цьому сезоні Данченко провів за "Шахтар" 12 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом і однією результативною передачею. Його контракт з донецьким клубом розрахований до літа 2020 року.

"Єнісей" займає останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 10 балів після 17 матчів.

Раніше 24 канал писав, що гравець "Шахтаря" Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт". За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

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Теги: Футбол Спорт Шахтар
Джерело: 24 Канал
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