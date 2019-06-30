"Шахтар" виграв другий поспіль матч на чолі з Каштру: відео

Донецький "Шахтар" виграв другий поспіль матч після того, як вийшов з відпустки. Цього разу "гірники" здолали ЦСКА Софія у Німеччині.

Шахтар – ЦСКА Софія 1:0

Гол: Сікан, 9

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Ще в дебюті матчу голом відзначився чемпіон світу у складі збірної України U-20 Данило Сікан. Удар 18-річного нападника "Шахтаря" на 9-й хвилині виявився єдиним голом у матчі.

Відео голу Сікана

Таким чином, "Шахтар" виграв другий матч під орудою нового головного тренера Луїша Каштру. До цього "гірники" перемогли "Лудогорець".

Наставник донеччан випустив на перший та другий тайм різні склади. У перші 45 хвилин зіграли Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Матвієнко, Сікан, Ісмаїлі, Болбат та Коваленко.

У другому таймі на полі з'явилися Шевченко, Додо, Бондар, Хочолава, Сіпріано, Патрік, Пихаленок, Маркос Антоніо, Фернандо, Тете.

Второй тайм товарищеского матча #ШахтерЦСКА (1:0) начался!



Наш состав на второй тайм: Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Патрик, Пихаленок, Маркос, Фернандо, Тете, Сикан.



Смотрите сейчас прямую трансляцию игры https://t.co/D0dNYvcrDV pic.twitter.com/sK53bwkshQ — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 июня 2019 г.

З відпустки вийшло й київське "Динамо". Кияни дещо сенсаційно програли клубу з Другої ліги України.

Новий сезон "Шахтар" відкриє грою за Суперкубок України – 28 липня в Одесі команді Луїша Каштру буде протистояти "Динамо".