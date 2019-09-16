"Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників"
"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірників" 18-го вересня чекає справжнє випробування у Харкові, оскільки українці зіграють з "Манчестер Сіті".
Донецький клуб виграв шість стартових матчів групового етапу. П'ять разів донецький клуб зазнав поразок на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Ще двічі донеччани розходилися із суперником нічиєю.
Це цікаво: Статистика "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
Перемоги Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів
Сезон 2007/2008
Шахтар – Селтік 2:0
Сезон 2008/2009
Базель – Шахтар 1:2
Сезон 2010/2011
Шахтар – Партизан 1:0
Сезон 2012/2013
Шахтар – Норшелланн 2:0
Сезон 2013/2014
Реал Сосьєдад – Шахтар 0:2
Сезон 2017/2018
Шахтар – Наполі 2:1
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Поразки Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів
Сезон 2000/2001
Шахтар – Лаціо 0:3
Сезон 2004/2005
Шахтар – Мілан 0:1
Сезон 2006/2007
Рома – Шахтар 4:0
Сезон 2011/2012
Порту – Шахтар 2:1
Сезон 2015/2016
Реал – Шахтар 4:0
Нічиї Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів
Сезон 2014/2015
Атлетік – Шахтар 0:0
Сезон 2018/2019
Шахтар – Хоффенхайм 2:2