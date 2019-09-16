"Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників"

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"Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників"
"Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників" / shakhtar.com

"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірників" 18-го вересня чекає справжнє випробування у Харкові, оскільки українці зіграють з "Манчестер Сіті".

Донецький клуб виграв шість стартових матчів групового етапу. П'ять разів донецький клуб зазнав поразок на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Ще двічі донеччани розходилися із суперником нічиєю.

Це цікаво: Статистика "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Перемоги Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів

Сезон 2007/2008

Шахтар – Селтік 2:0

Сезон 2008/2009

Базель – Шахтар 1:2

Сезон 2010/2011

Шахтар – Партизан 1:0

Сезон 2012/2013

Шахтар – Норшелланн 2:0

Сезон 2013/2014

Реал Сосьєдад – Шахтар 0:2

Сезон 2017/2018

Шахтар – Наполі 2:1

Читайте також: Календар "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Поразки Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів

Сезон 2000/2001

Шахтар – Лаціо 0:3

Сезон 2004/2005

Шахтар – Мілан 0:1

Сезон 2006/2007

Рома – Шахтар 4:0

Сезон 2011/2012

Порту – Шахтар 2:1

Сезон 2015/2016

Реал – Шахтар 4:0

Нічиї Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів

Сезон 2014/2015

Атлетік – Шахтар 0:0

Сезон 2018/2019

Шахтар – Хоффенхайм 2:2

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
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