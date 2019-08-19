"Шахтар" виграє, "Зоря" програє, "Динамо" не грає: головні підсумки 4 туру УПЛ

Четвертий тур УПЛ виявився дещо вкороченим. Через виступ "Динамо" та "Маріуполя" в єврокубках, очну зустріч команд перенесли аж на вересень. При цьому не вперше. Але і без них в цьому турі було чимало цікавого.

"Шахтар" іде у відрив

Чотири матчі – чотири перемоги. Та відрив від найближчого суперника у 5 очок. Так новий сезон розпочав "Шахтар". На заваді "гірникам" не став і "Львів", який ще у першому таймі пропустив двічі.

Як це було: "Шахтар" прогнозовано декласував "Львів", Марлос видав потужний матч

Незвичний пенальті

У матчі між "Львовом" та "Шахтарем" Алан Патрік був змушений перебивати пенальті. Все через те, що гравців вбігли у штрафний майданчик до удару. Друга спроба була невдала – Сарнавський відбив. При цьому знову гравці обох команд вбігли у штрафний майданчик до удару. Але цього разу арбітр не заставив перебивати.

Нові шеврони для "Шахтаря"

На цей матч "Шахтар" вийшов у спеціальних шевронах. На них немає згадки про офіційного титульного спонсора УПЛ – букмекерської контори Favbet. Все через те, що титульний спонсор "Шахтаря" – букмекери з PariMatch.

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"Зоря" зазнала першої поразки у сезоні

Луганська "Зоря" у цьому сезоні зіграла найбільше серед українських клубів. Для "мужиків" матч проти "Олександрії" став восьмим. І у ньому луганці програли.

Тут варто відзначити провал захисту "Зорі" у двох пропущених голах. Хоча і майстерність Ковальця відкидати не слід.

Також варто віддати належне і Лєднєву, який забиває у другому матчі поспіль зі штрафного. Хоча і "стінка" з одного гравця від воротаря Паньківа теж заслуговує на увагу.

Подивіться, як "Олександрія" завдала "Зорі" Скрипника першої поразки, Лєднєв забив чудесний штрафний

Гравець туру

Півзахисник "Олександрії" Ковалець. Саме він забив два голи у ворота "Зорі". А також створив чимало проблем для луганчан. Міг оформити хет-трик, але не влучив у верхній кут воріт.

Перша нульова нічия у чемпіонаті

У другому турі команди вперше зіграли внічию, а в четвертому – суху нічию. "Відзначилися" "Десна" та "Колос". Хоча сам матч видався доволі багатим на гольові моменти. Один раз м’яч навіть у стійку влучив. А Дегтярьов на останніх хвилинах міг принести перемогу господарям. Але вдала гра Яшкова у воротах не дала йому цього зробити.

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Сейв туру

Саме вдала гра воротаря "Колоса" Яшкова дозволила йому принести заслужено очко його команді.

Мирова "Ворскли" та "Дніпро-1"

Ще один нічийний результат був зафіксований у Полтаві. Там "Ворскла" не зуміла здолати опір "Дніпро-1". При цьому полтавчанам довелося відіграватися. Забив Коломоєць. Форвард у попередньому сезоні за 26 матчів відзначився лише двічі. При цьому зробив це вже у кінці чемпіонату.

Як це було: "Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений

Агресія туру

У кінці матчі в Полтаві було вилучено півзахисника "Дніпро-1" Кравченка. Гравець був настільки агресивний після цього вилучення, що почав громити все навколо, коли покинув межі поля. Дісталося лаві запасних.

Атака фанатів

Матч у Полтаві відзначився і навколофутбольними подіями. Всю гру фанати з Дніпра ображали полтавчан. За що поплатилися після матчу. Вже за містом їх автобус догнали, і в бійці фанати "Ворскли" відібрали прапор у вболівальників "Дніпро-1".

"Олімпік" котиться на дно

Донецький "Олімпік" – єдина команда у цьому сезоні, яка поки не здобувала очки. Четвертої поразки поспіль команда зазнала у домашньому матчі від "Карпат". Та тут варто відзначити дії арбітра Дениса Шурмана, який в середині першого тайму вилучив Фабіньо та призначив пенальті у ворота "Олімпіка". Гуцуляк з першої спроби не забив, але першим опинився на добивання.

Дещо дивне пенальті згодом було призначено й у ворота "Карпат". Політило забив, але його команду це від поразки не врятувало.

"Карпати" ж відсвяткували першу перемогу у сезоні.

Варто побачити: "Карпати" у більшості здобули першу перемогу в сезоні, Гуцуляк оформив дубль

Вилучення в "Олімпіка"

Загалом гравці "Олімпіка" вилучалися у трьох з чотирьох матчах чемпіонату. При цьому у грі проти "Колоса" вилучили одразу двох гравців – Пенькова та Абубакара. Тож вилучення у грі проти "Карпат" стало четвертим для гравців "Олімпіка".

"Олімпік" без головного тренера

Такі невдалі результати не заставили довго чекати на дії керівництва донецького клубу – Жуліо Сезар був звільнений. Тепер його місце може зайняти турецький спеціаліст.

Результати матчів 4 туру УПЛ

Ворскла – Дніпро-1 1:1

Голи: Коломоєць, 55 – Чичиков, 50

Вилучення: Кравченко, 90+1 (Дніпро-1)

Десна – Колос 0:0

Олімпік – Карпати 1:3

Голи: Політило, 62 – Гуцуляк, 26, 65, Ді Франко, 42

Вилучення: Фабіньо, 23 (Олімпік)

Незабитий пенальті: Гуцуляк, 26 (Карпати)

Львів – Шахтар 0:2

Голи: Дентіньйо, 31, Марлос, 37

Незабитий пенальті: Патрік, 61

Зоря – Олександрія 1:2

Голи: Лєднєв, 88 – Ковалець, 57, 75