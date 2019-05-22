"Шахтар" випустив провокаційні футболки про "Динамо": фото

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Жадсон
Жадсон / twitter.com

Донецький "Шахтар" почав продавати футболки зі знаменитими словами колишнього гравця Жадсона про київське "Динамо".

На футболці зображений Жадсон та його вислів "Де "Динамо", де?".

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Коштує така футболка 299 гривень. Придбати її можна на сайті донецького клубу.

"Шахтар" достроково оформив чемпіонство у 29-у турі, здолавши у Запоріжжі луганську "Зорю". За один тиждень "Шахтар" виграв у Запоріжжі два титули. У середу, 15-го травня, донецький клуб переміг "Інгулець" у фіналі Кубка України. Таким чином, донеччани оформили третій поспіль "золотий дубль".

Сьогодні, 22 травня, "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові матч 30-го туру чемпіонату України, який не має ніякого турнірного значення. Після гри "гірників" нагородять золотими медалями УПЛ. Після нагородження виступлять декілька українських зірок.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар
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