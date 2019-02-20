"Шахтар" вирушив на матч Ліги Європи без основного захисника: склад команди

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"Шахтар" вирушив на матч Ліги Європи
"Шахтар" вирушив на матч Ліги Європи / twitter.com/FCShakhtar

Донецький "Шахтар" відправився на матч-відповідь проти "Айнтрахта" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

В складі команди немає Тараса Степаненко, який отримав червону картку в першому матчі (2:2) і Сергія Кривцова, який пропускає гру через перебір жовтих карток, повідомляє прес-служба "гірників".

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Загалом головний тренер "Шахтаря" взяв на матч 21 футболіста.

Воротарі: П'ятов, Трубін, Кудрик;

Захисники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Малишев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицький;

Нападники: Мораєс, Кайоде.

Матч Ліги Європи "Айнтрахт" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 21 лютого, на "Комерцбанк-Арені" у Франкфурті-на-Майні. Початок зустрічі – о 19:55.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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