"Шахтар" вирушив на перші збори без 5 футболістів: склад команди

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"Шахтар" вирушив на збори
"Шахтар" вирушив на збори / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" вирушив на перші літні збори. Головний тренер "оранжево-чорних" Луїш Каштру взяв на збір 28 футболістів.

Вранці 24 червня команда зробила двогодинний переліт з Києва в Зальцбург, звідки на автобусі вирушила в Грассау, повідомляє прес-служба "гірників".

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Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Богдан Бутко, Додо, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Олександр Піхальонок, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентінью, Андрій Тотовицький, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан.

Відсутні Веллінгтон Нем, Майкон, Едуард Соболь, Оларенваджу Кайоде, Валерій Бондаренко та Юхим Конопля. Про причини їхньої відсутності не повідомляється, проте раніше була інформація, що останні двоє можуть вирушити в оренду.

У команди Луїша Каштру заплановані два контрольні матчі – проти "Лудогорця" (26 червня) та ЦСКА Софія (30 червня).

На другий тренувальний збір, який пройде з 3 по 12 липня, "Шахтар" вирушить до австрійського Фельдена.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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