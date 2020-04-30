"Шахтар" висунув свого кандидата на пост президента УПЛ

Донецький "Шахтар" вслід за "Карпатами" висунув свого кандидата на пост президента УПЛ. Донеччани підтримали експерта телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайла Метревелі.

Про те, що "Шахтар" висунув кандидатуру Метревелі повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також Президент "Динамо" пропонує революційну зміну в чемпіонаті України

На початку квітня Метревелі оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента УПЛ.

Однак 17 квітня, коли офіційно завершився термін подання заявок на посаду президента УПЛ, єдиним зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко.

Через те, що вибори президента УПЛ перенесли на 25 травня було продовжено термін подання заявок кандидатів.

Цим скористалися львівські "Карпати", які висунули кандидатуру Олега Смалійчука.

Що відомо про Метревелі?

Метревелі 50 років. Він народився у Макіївці (Донецька область).

Михайло – український спортивний журналіст, телеведучий, медіа-менеджер, футбольний експерт та функціонер.

З 2010 до 2014 року обіймав посади віцепрезидента з питань Євро-2012, Національної телекомпанії України (НТКУ), а потім і першого віцепрезидента НТКУ.

У 2018 році дебютував і почав кар'єру експерта телеканалів "Футбол 1" і "Футбол 2", постійний учасник програми "Великий футбол".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.