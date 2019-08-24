"Шахтар" вийде на матч проти "Маріуполя" в спеціальних футболках: фото

"Шахтар" вийде на матч із "Маріуполем" в особливій формі на честь 150-річчя Донецька. На ігрові футболки буде нанесено логотип міста, яке в день поєдинку святкує ювілей

Матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 25 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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Логотип Донецька на футболці "Шахтаря" на матч з "Маріуполем"

Варто додати, що донбаське дербі "Шахтар" – "Маріуполь" стане одним з найцікавіших у 5 турі УПЛ. І хоча азовцям не часто вдається засмутити гірників, для обох команд протистояння залишається принциповим.

"Маріуполь" вийде на поле свого вильоту з Ліги Європи, де підопічні Олександра Бабича гідно протистояли голландському АЗ. Футболісти вже набрали непогану форму, увійшли в сезон, а "Шахтар" тільки чекають матчі Ліги чемпіонів, але за спиною приємна перемога в чемпіонаті над "Динамо". Так що, якщо це все розслабить донеччан, недооцінка цілком може зіграти з ними злий жарт.

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Правда, поки що все говорить на їх користь. У 42 двох зустрічах у рамках чемпіонату України "Шахтар" 39 раз виграв і три рази зіграв з "Маріуполем" внічию. Більш того, ось уже шість матчів азовці не можуть забити гірникам хоча б один м'яч. Що ж стосується найближчого матчу, то тут аналітики Parimatch дають 85% на перемогу донеччан і 10% на нічию.

Не варто також забувати, що матч "Маріуполя" з "Динамо" в 4-му турі був перенесений і тому в азовців було більше часу на відпочинок і підготовку, ніж у "Шахтаря", який їздив грати до Львова. А турнірні бали однаково цінні для всіх. "Маріуполь" не менше гірників хоче в наступному сезоні знову зіграти в єврокубках і виступити успішніше, ніж цього разу.

Головна складність для "Маріуполя" полягає у тому, що у складі команди чимало футболістів, орендованих у "Шахтаря". Серед них є і ключові виконавці. Всі вони, згідно з договором, не зможуть зіграти проти "гірників". Втім, це може стати й позитивним моментом. Адже Олександр Бабич випустить на поле тих, хто отримує менше ігрової практики, і ці футболісти зроблять все, щоб показати себе з сильної сторони та закріпитися в основі.