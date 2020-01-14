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"Шахтар" візьме на тренувальні збори двох футболістів з іншого клубу УПЛ

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Владислав Вакула / ФК "Маріуполь"

У понеділок, 13 січня, "Маріуполь" вийшов з відпустки. У стані приазовського клубу дві втрати: Владислав Вакула та Ігор Кирюханцев.

Обидва футболісти поїдуть на перший збір з "Шахтарем". Вакула на даний момент готується до першого збору в складі "гірників", Кирюханцев також незабаром повинен покинути розташування команди Бабича.

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У першій частині сезону Вакула провів 17 матчів за Приазовці у всіх турнірах, забивши 3 голи і зробивши один асист. Кирюханцев забив 2 голи в 16-ти матчах.

Перший збір 2020 року колектив Бабича проведе в Туреччині, де у команди вже заплановано три спаринги. "Гірників" попереду чекають матчі проти польського "Леха" і словенської "Олімпії".

На даний момент "Шахтар" впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, "Маріуполь" знаходиться на шостому місці.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь Шахтар Трансфери
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