"Шахтар" визначився з першим суперником на зборах в Туреччині
Визначився один із суперників донецького "Шахтаря" на зимових тренувальних зборах в Туреччині.
"Олімпія" з Любляни оголосила про те, що 8 лютого під час зборів в Туреччині в Белеку проведе контрольний матч проти "Шахтаря".
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Всього "Шахтар" планує провести на зборах в Туреччині 6 спарингів. Імена решти 5 суперників поки не відомі.
Додамо, що "Олімпія" після осінньої частини чемпіонату лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Словенії.
Спорт24 писав, що найкращим голом "Шахтаря" у 2019 році визнано м'яч Тараса Степаненка в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти "Динамо". Він був забитий у компенсований час і перевів гру в додатковий час.
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