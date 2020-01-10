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"Шахтар" визначився з першим суперником на зборах в Туреччині

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Суперник "Шахтаря" на тренувальних зборах

Визначився один із суперників донецького "Шахтаря" на зимових тренувальних зборах в Туреччині.

"Олімпія" з Любляни оголосила про те, що 8 лютого під час зборів в Туреччині в Белеку проведе контрольний матч проти "Шахтаря".

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Всього "Шахтар" планує провести на зборах в Туреччині 6 спарингів. Імена решти 5 суперників поки не відомі.

Додамо, що "Олімпія" після осінньої частини чемпіонату лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Словенії.

Спорт24 писав, що найкращим голом "Шахтаря" у 2019 році визнано м'яч Тараса Степаненка в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти "Динамо". Він був забитий у компенсований час і перевів гру в додатковий час.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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