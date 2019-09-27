Шахтар – Ворскла: де дивитися матч чемпіонату України

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Шахтар – Ворскла: де дивитися онлайн матч 27 вересня 2019 – УПЛ
Шахтар – Ворскла де дивитися

Лідер чемпіонату України "Шахтар" у п'ятницю, 27 вересня, прийме "Ворсклу" у матчі-відкритті 9 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі "Шахтаря" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Шахтар" – "Ворскла" у прямому ефірі. Початок трансляції о 18:55, а сам матч розпочнеться о 19:00.

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Дивитися онлайн "Шахтар" – "Ворскла" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також грі передуватиме програма "Тур ONLINE", яка розпочнеться о 18:30. У ній запрошені гості оцінять шанси клубів здобути перемогу.

У попередньому турі УПЛ "Шахтар " мінімально переміг "Десну". У свою чергу "Ворскла" розгромно програла "Динамо".

Результат матчу "Шахтар" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Шахтар ФК Ворскла
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