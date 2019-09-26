Шахтар – Ворскла: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України
У п'ятницю, 27 вересня, лідер чемпіонату України "Шахтар" у домашньому матчі з "Ворсклою" відкриє 9 тур української Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.
Шахтар – Ворскла прогноз букмекерів
Після восьми зіграних матчів "Шахтар" з 24 очками в активі лідирує в турнірній таблиці чемпіонату. "Ворскла", маючи 10 пунктів, розташовується на 10 сходинці.
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Історія протистоянь "Шахтаря" і "Ворскли" налічує 57 матчів. Перемогою донеччан завершилися 42 очні зустрічі, а тріумфом полтавчан – лише чотири. У 11 поєдинках була зафіксована нічия.
Прогноз William Hill
Донецький клуб, який виграв 8 матчів у рамках УПЛ, є беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на звитягу підопічних Луїша Каштру 1,15. "Ворскла", на думку букмекерів, має мізерні шанси здобути позитивний результат.
Перемогу полтавчан у протистоянні з "гірниками" букмекери оцінили коефіцієнтом 13,00. Куди більше шансів у господарів здобути нічию. Такий підсумок поєдинку – 6,50.
Прогноз Pari Match
Попередні п'ять матчі між клубами завершилися перемогами "Шахтаря" і в кожному було забито мінімум два голи. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТБ 2.5 – 1,59.
У попередньому матчі "Ворскла" пропустила від "Динамо" аж 5 м'ячів. Коефіцієнт на те, що "Ворскла" не програє і ТБ 2.5 – 15,5.
Прогноз Marathon Bet
Перемогу "Шахтаря" оцінюють скромним коефіцієнтом – 1,185. Коефіцієнт на "вікторію" полтавців – 14. Малоймовірним є і нічийний підсумок – 6,95.
Прогноз букмекерів на матч
Коефіцієнт на те, що фавориту не завдасть труднощів забити щонайменше три м'ячі – 1,85. А це більш ймовірно, аніж те, що суперники обміняються голами – 2,26.
Прогноз букмекерів на матч
"Ворскла" не відбирала очок у "Шахтаря" в чемпіонаті вже понад чотири років. Поєдинок 9 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Ворскла" відбудеться у п'ятницю, 27 вересня. Початок гри о 19:00.
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