Шахтар – Ворскла: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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У п'ятницю, 27 вересня, лідер чемпіонату України "Шахтар" у домашньому матчі з "Ворсклою" відкриє 9 тур української Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Шахтар – Ворскла прогноз букмекерів

Після восьми зіграних матчів "Шахтар" з 24 очками в активі лідирує в турнірній таблиці чемпіонату. "Ворскла", маючи 10 пунктів, розташовується на 10 сходинці.

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Історія протистоянь "Шахтаря" і "Ворскли" налічує 57 матчів. Перемогою донеччан завершилися 42 очні зустрічі, а тріумфом полтавчан – лише чотири. У 11 поєдинках була зафіксована нічия.

Прогноз William Hill

Донецький клуб, який виграв 8 матчів у рамках УПЛ, є беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на звитягу підопічних Луїша Каштру 1,15. "Ворскла", на думку букмекерів, має мізерні шанси здобути позитивний результат.

Перемогу полтавчан у протистоянні з "гірниками" букмекери оцінили коефіцієнтом 13,00. Куди більше шансів у господарів здобути нічию. Такий підсумок поєдинку – 6,50.

Прогноз Pari Match

Попередні п'ять матчі між клубами завершилися перемогами "Шахтаря" і в кожному було забито мінімум два голи. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТБ 2.5 – 1,59.

У попередньому матчі "Ворскла" пропустила від "Динамо" аж 5 м'ячів. Коефіцієнт на те, що "Ворскла" не програє і ТБ 2.5 – 15,5.

Прогноз Marathon Bet

Перемогу "Шахтаря" оцінюють скромним коефіцієнтом – 1,185. Коефіцієнт на "вікторію" полтавців – 14. Малоймовірним є і нічийний підсумок – 6,95.

Прогноз букмекерів на матч
Прогноз букмекерів на матч

Коефіцієнт на те, що фавориту не завдасть труднощів забити щонайменше три м'ячі –  1,85. А це більш ймовірно, аніж те, що суперники обміняються голами –  2,26.

Прогноз букмекерів на матч
Прогноз букмекерів на матч

"Ворскла" не відбирала очок у "Шахтаря" в чемпіонаті вже понад чотири років. Поєдинок 9 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Ворскла" відбудеться у п'ятницю, 27 вересня. Початок гри о 19:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Шахтар ФК Ворскла
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