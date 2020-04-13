"Шахтар" вслід за "Динамо" відновить тренування

Донецький "Шахтар" планує відновити тренування на футбольному полі. У клубі вважають, що футболістам, щоб набрати форму після паузи потрібно до трьох тижнів.

Асистент головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна розповів про плани команди відновити тренування, інформують канали "Футбол 1, 2, 3".

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"Найближчим часом "Шахтар" готує план, щоб почалися якісь роботи на полі. У нас два великих поля і ми хочемо розділити кожне навпіл. Тобто, один футболіст працює на одній половині поля, значить одночасно може працювати чотири футболісти.

Вони будуть переодягатися вдома, приїжджати на своїх машинах і працювати в такому форматі. Це вже дасть якийсь результат", – сказав Срна.

На думку помічника Каштру, це всім піде на користь. Також Срна заявив, що в "Шахтаря" було декілька варіантів, як працювати.

У донецькому клубі воліють діяти в рамках закону, щоб не порушити карантинні обмеження.

"Сьогодні введено карантин і ми повинні бути прикладом для всіх інших і дотримуватися закону. Нам потрібно це поважати і, виходячи з цього, ми створили таку програму", – сказав Срна.

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Наразі чемпіонат України призупинений через карантин, який спричинений пандемією COVID-19.

В Україні станом на 13 квітня підтверджено 3102 випадки зараження коронавірусом, 97 осіб вилікувалося, 93 – померло.

В УПЛ зіграно перший етап та один тур другого. Лідирує в турнірні таблиці "Шахтар".

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