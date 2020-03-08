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"Шахтар" втратив двох ключових гравців перед матчами Ліги Європи з "Вольфбсургом"

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Тарас Степаненко травмувався / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" отримав серйозні кадрові проблеми перед матчами 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко отримав травму меніска. Про це повідомляє Football.ua. Терміни відновлення гравця поки невідомі.

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Через це пошкодження Степаненко пропустив матч проти "Колоса". Крім того, Тарас не зможе зіграти в найближчій грі "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вольфсбургом" 12 березня. Його участь в матчі-відповіді з "вовками", а також товариських іграх збірної України з Францією (27 березня) і Польщею (31 березня), поки під питанням.

Проблеми зі здоров'ям має й Віктор Коваленко. Хавбек нещодавно повернувся до загальної групи "гірників" після травми задньої поверхні стегна, але на одному з тренувань відчув дискомфорт. У програмі Тур Online повідомили, що він, найімовірніше, не зіграє у першому матчі проти "Вольфсбурга".

  • "Гірники" лідирують в чемпіонаті України, набравши 59 очок після 22 турів.
  • "Шахтар" зустрінеться з "Вольфсбургом" у матчах Ліги Європи 12 та 19 березня.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга Європи Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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