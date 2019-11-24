"Шахтар" втратив двох лідерів перед матчем проти "МанСіті" в Лізі чемпіонів

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Тайсон не зіграє проти "Манчестер Сіті" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" не зможе розраховувати одразу на двох лідерів команди у матчі Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті".

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв в Англію 20 гравців. Серед них немає Марлоса та Тайсона.

Список гравців "Шахтаря" на матч проти "Манчестер Сіті"

Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін
Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава
Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо
Нападники: Мораес, Сікан, Борячук

Марлос не поїхав на гру, адже у попередній зустрічі Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо" був вилучений з поля та відбуватиме дискваліфікацію.

Як це було: "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео

Щодо Тайсона, то він отримав ушкодження перед цим матчем та займався за індивідуальною програмою. Відтак проти "МанСіті" він би не зіграв.

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 26 листопада. початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
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