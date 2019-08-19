"Шахтар" втратив півзахисника на півроку

Півзахисник "Шахтаря" Олександр Піхальонок вибув на тривалий термін. До кінця 2019 року футболіст точно не зіграє.

На 74-й хвилині вчорашнього поєдинку зі "Львовом" футболіст залишив поле через травму.

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За повідомленням медичної служби ФК "Шахтар", у гравця діагностовано ушкодження передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Відновлення триватиме близько 6 місяців.

Найближчим часом півзахисника буде прооперовано.

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Варто відзначити, що через ушкодження поле покинув і Дентіньо. Але про його стан не повідомляється.