"Шахтар" втратив півзахисника на півроку
Півзахисник "Шахтаря" Олександр Піхальонок вибув на тривалий термін. До кінця 2019 року футболіст точно не зіграє.
На 74-й хвилині вчорашнього поєдинку зі "Львовом" футболіст залишив поле через травму.
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За повідомленням медичної служби ФК "Шахтар", у гравця діагностовано ушкодження передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Відновлення триватиме близько 6 місяців.
Найближчим часом півзахисника буде прооперовано.
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Варто відзначити, що через ушкодження поле покинув і Дентіньо. Але про його стан не повідомляється.
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