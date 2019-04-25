"Шахтар" втратив зіркового півзахисника на сім місяців: фото після операції

Півзахисник донецького "Шахтаря" Майкон переніс операцію. Відтак він не допоможе "гірникам" найближчі сім місяців.

Майкон точно пропустить цей матч: коли "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові

Фото після операції сам Майкон розмістив у себе в Instagram. На ньому ноги гравця перебинтовані.

Однак яка саме це була операція – не зазначається. Так само і на офіційному сайті "Шахтаря" немає інформації про операцію. На відміну від повідомлення про ушкодження Степаненка та Пятова у матчі з "Динамо". Зате відомо, що гравець пропустить 210 днів, або ж 7 місяців. За інформацією бразильського видання UOL, у Майкона виникли проблеми зі зв'язками коліна на обох ногах. Відтак Майкон повернеться на поле не швидше кінця жовтня.

Читайте також: Луческу відверто розповів, скільки грошей заробив "Шахтар" завдяки йому

Майкон лише влітку 2018 року перейшов до донецького "Шахтаря" з бразильського "Корінтіанса". Його трансфер обійшовся "гірникам" в 6,6 мільйона євро. Півзахисник зіграв у 30 матчах за донецьку команду, в яких забив 5 голів та віддав три результативні паси. Саме його гол допоміг зрівняти рахунок у матчі проти "Хоффенхайма" у першому турі Ліги чемпіонів у Харкові. Також його удар зі штрафного на 88-ій хвилині приніс перемогу "Шахтарю" у матчі проти чернігівської "Десни". Тоді "гірники" з 64-ої хвилини грали у меншості.