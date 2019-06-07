"Шахтар" вже знайшов заміну Фонсеці, – ЗМІ

Колишній тренер "Бетіса" Кіке Сетьєн може очолити "Шахтар" після відставки Паулу Фонсеки.

Про це повідомляє журналіст DAZN, Goal.com і A Bola Бруну Андраде.

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За його інформацією, 60-річний іспанський фахівець є однією з пріоритетних цілей "гірників" на посаду головного тренера у разі відходу португальця Паулу Фонсеки з донецького клубу. При цьому екс-помічник Луческу Антоніо Заго не входить до списку можливих тренерів через відсутність у нього ліцензії Pro.

Quique Setién, que deixou o Betis, é um dos nomes mais desejados dentro do Shakhtar Donetsk. Agrada muito. Porém, não é o único nome na lista para substituir Paulo Fonseca. Antônio Carlos Zago, do Bragantino, não está no planos (não tem Licença UEFA Pro) — Bruno Andrade (@brunoandrd) 7 июня 2019 г.

Сетьєн тренував "Бетіс" протягом двох сезонів. У першому ж сезоні "зелено-білі" посіли під його керівництвом 6-те місце і кваліфікувалися до групового етапу Ліги Європи. Другий сезон вийшов не таким вдалим і Кіке покинув клуб після фінішу в Ла Лізі на 10-му місці.

До цього 60-річний іспанський тренер працював з "Расінгом", "Полідепортіво", збірною Екваторіальної Гвінеї, "Логроньєсом", "Луго" і "Лас-Пальмасом".

Спорт 24 писав, що "Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, які вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів.

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

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