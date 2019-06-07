"Шахтар" вже знайшов заміну Фонсеці, – ЗМІ
Колишній тренер "Бетіса" Кіке Сетьєн може очолити "Шахтар" після відставки Паулу Фонсеки.
Про це повідомляє журналіст DAZN, Goal.com і A Bola Бруну Андраде.
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За його інформацією, 60-річний іспанський фахівець є однією з пріоритетних цілей "гірників" на посаду головного тренера у разі відходу португальця Паулу Фонсеки з донецького клубу. При цьому екс-помічник Луческу Антоніо Заго не входить до списку можливих тренерів через відсутність у нього ліцензії Pro.
Сетьєн тренував "Бетіс" протягом двох сезонів. У першому ж сезоні "зелено-білі" посіли під його керівництвом 6-те місце і кваліфікувалися до групового етапу Ліги Європи. Другий сезон вийшов не таким вдалим і Кіке покинув клуб після фінішу в Ла Лізі на 10-му місці.
До цього 60-річний іспанський тренер працював з "Расінгом", "Полідепортіво", збірною Екваторіальної Гвінеї, "Логроньєсом", "Луго" і "Лас-Пальмасом".
Спорт 24 писав, що "Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, які вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів.
Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.