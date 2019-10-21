"Шахтар" єдиний клуб з топ-ліг Європи, який виграв усі матчі в новому сезоні

Донецький "Шахтар" опинився серед клубів з топ-10 чемпіонатів, які не програли жодного матчу на внутрішній арені в новому сезоні. Донеччани виграли всі 11 матчів в рамках чемпіонату України.

У чемпіонаті України завершилося перше коло, яке складалося з 11 турів. "Гірники" виграли всі поєдинки з різницею забитих та пропущених +30.

Читайте також: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

Без втрат у топ-10 чемпіонатах Європи не йде більше жоден клуб. І тільки сім команд не зазнавали поразок на внутрішній арені.

Зокрема, це "Ліверпуль" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Фамалікан", "Боавішта" (обидві Португалія), "Брюгге" (Бельгія) та "Аякс" (Нідерланди).

Серед команд, які не програли жодного матчу в новому сезоні в різних турнірах, тільки чотири клуби: "Ювентус", "Брюгге", "Аякс" та "Вольфсбург".

"Шахтар" у новому сезоні програв два матчі. У Суперкубку України "гірники" програли "Динамо", а в Лізі чемпіонів поступилися "Манчестер Сіті".