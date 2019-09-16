"Шахтар" з "Манчестер Сіті" розсудить рефері з Португалії, на грі буде доступна система VAR

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"Шахтар" – "Манчестер Сіті" розсудить рефері з Португалії
"Шахтар" – "Манчестер Сіті" розсудить рефері з Португалії / slbenfica.pt

Донецький "Шахтар" 18-го вересня стартує у Лізі чемпіонів матчем проти "Манчестер Сіті". УЄФА призначила офіційних осіб на гру донеччан у Харкові.

Головним арбітром поєдинку "Шахтар" – "Манчестер Сіті" буде 40-річний португалець Артур Діаш.

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Асистентами рефері будуть Руй Тавареш та Паулу Соареш. Відеопомічники рефері Тьягу Мартінш, асистент відеопомічника рефері Жоау Піньєйру. Усі рефері з Португалії.

Артуш Діаш свого часу перетинався з "Шахтарем" в рамках Ліги Європи. У 2016 році Діаш працював на 1/8 фіналу, в якій "Шахтар" переміг бельгійський "Андерлехт" (3:1). 

У сезоні 2013/2013 португалець обслуговував матч групового етапу Ліги Європи "Фіорентина" – "Дніпро" (2:1).

Поєдинок 1-го туру групового етапу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" у середу, 18-го вересня. Початок гри о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Шахтар
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