"Шахтар" за 8 хвилин здобув вольову перемогу над "Олімпією"

Донецький "Шахтар" в контрольному матчі відсвяткував перемогу в поєдинку проти поточного лідера чемпіонату Словенії, "Олімпії" з Любляни – 3:1.

Шахтар – Олімпія Любляна 3:1

Голи: Патрік 82, Коноплянка 89, Мораес 90 – Вукушіч 27

У першому таймі "гірники" пропустили на 27-й хвилині після удару Вукушіча зі штрафного.

До теми: "Шахтар" перемогою розпочав другий зимовий збір в Туреччині – відео голів

Відігратися "Шахтар" зумів лише в кінцівці зустрічі. На 82-й хвилині Алан Патрік ефектно замкнув передачу Коноплянки, через сім хвилин сам Коноплянка вписав ім'я в протокол, забивши зі штрафного (м'яч зрикошетив від захисника і дезорієнтував кіпера "Олімпії"), а вже в компенсований час остаточний рахунок у зустрічі встановив Мораес.

9 лютого підопічні Луїша Каштру битимуться з "Вентспілсом" – це буде завершальний контрольний матч другого навчально-тренувального збору в Туреччині. В кінці лютого "Шахтар" зустрінеться з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 20 лютого в Харкові.

Цікаво, що три дні тому проти цього ж суперника грало київське "Динамо", здобувши перемогу 5:0.

Відеоогляд матчу Шахтар – Олімпія з'явиться згодом...