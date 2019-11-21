"Шахтар" заплатить 20 тисяч гривень штрафу за оголошення російською мовою на ОСК "Металіст"

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"Шахтар" – "Динамо" / shakhtar.com

"Шахтар" заплатить 20 тисяч гривень штрафу за те, що диктор стадіону ОСК "Металіст" під час матчу з "Динамо" робив оголошення російською мовою. Епізод з поведінкою диктора під час матчу 14-го туру УПЛ розглянув КДК УАФ.

На сайті УАФ наразі інформації про покарання "Шахтаря" немає. Про штраф повідомляє "Футбол 24".

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"Шахтар" отримав 20 тисяч гривень штрафу, оскільки був господарем поєдинку. Тому відповідальність за оголошення російською мовою на стадіоні лежить на "гірниках".

Як відомо, під час матчу 10 листопада арбітр Микола Балакін декілька разів просив зробити оголошення щодо неприпустимості проявів расизму. Ці оголошення прозвучали російською мовою.

Що сталося на матчі?Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. Обидва гравці "Шахтаря" Тайсон і Дентіньйо покидали поле зі сльозами. Після гри обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм.

Також "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.

Офіційні покарання після матчу

21 листопада КДК УАФ прийняв рішення щодо гравця "Шахтаря" Тайсона. Бразилець показав середній палець вболівальникам "Динамо" під час гри.

Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч. Також бразилець покараний двома матчами умовно.

Покарання дізналося й "Динамо". Під час поєдинку з "Шахтарем" на секторі киян простежувалися прояви расизму (імітація мавпячого ухання).

"Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.

Окрім того, київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту Расизм на матчі Шахтар – Динамо
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