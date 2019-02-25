"Шахтар" заплатить за бразильця втричі більше, ніж колись заплатив за Дугласа Косту
Агент бразильського футболіста "Греміо" Тете Пабло Буено підтвердив, що його клієнт незабаром стане гравцем донецького "Шахтаря".
Спорт 24 повідомляв, що донеччани упродовж довгого часу ведуть переговори з "Греміо" щодо трансферу 19-річного вінгера й нарешті домовилися.
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Агент заявив, що ймовірний перехід його клієнта в "Шахтар" принесе економічну вигоду бразильському клубу і стане одним з найбільш дорогих в історії українського.
Тете хотів залишитися в Греміо. Він сподівався вже цьогоріч грати за першу команду. Та для всіх сторін угода є вигідною. За отримані кошти Греміо вже запланував ремонт на клубній базі. "Шахтар" заплатить за Тете майже втричі більше в порівнянні з Дугласом Костою. Своїм професіоналізмом і хорошими індивідуальними якостями він привернув увагу українського клубу,
– цитує Буено Terra.
За інформацією популярного ресурсу Transfermarkt у січні 2010 року "гірники" виклали за Дугласа Косту 8 мільйонів євро. Влітку 2015-го "Шахтар" продав бразильця до "Баварії" за 30 млн євро.