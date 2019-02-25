"Шахтар" заплатить за бразильця втричі більше, ніж колись заплатив за Дугласа Косту

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Тете (ліворуч)
Тете (ліворуч) / ФК "Греміо"

Агент бразильського футболіста "Греміо" Тете Пабло Буено підтвердив, що його клієнт незабаром стане гравцем донецького "Шахтаря".

Спорт 24 повідомляв, що донеччани упродовж довгого часу ведуть переговори з "Греміо" щодо трансферу 19-річного вінгера й нарешті домовилися.

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Агент заявив, що ймовірний перехід його клієнта в "Шахтар" принесе економічну вигоду бразильському клубу і стане одним з найбільш дорогих в історії українського.

Тете хотів залишитися в Греміо. Він сподівався вже цьогоріч грати за першу команду. Та для всіх сторін угода є вигідною. За отримані кошти Греміо вже запланував ремонт на клубній базі. "Шахтар" заплатить за Тете майже втричі більше в порівнянні з Дугласом Костою. Своїм професіоналізмом і хорошими індивідуальними якостями він привернув увагу українського клубу,
– цитує Буено Terra.

За інформацією популярного ресурсу Transfermarkt у січні 2010 року "гірники" виклали за Дугласа Косту 8 мільйонів євро. Влітку 2015-го "Шахтар" продав бразильця до "Баварії" за 30 млн євро.

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Теги: Шахтар Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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