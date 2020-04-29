"Шахтар" запропонував Коваленку новий контракт, але українець хоче в Європу
Донецький "Шахтар" запропонував продовжити угоду атакуючому півзахиснику Віктору Коваленку.
Як повідомляє Corriere dello Sport, сам гравець цього не хоче. Віктор має намір перебратися в якийсь із топ-чемпіонатів Західної Європи.
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На підписання Коваленка всерйоз налаштована "Рома". Однак столичний італійський клуб мав намір оформити відносини з Коваленком, як з вільним агентом для чого доведеться почекати рік або, як варіант, вже зараз домовлятися з "Шахтарем" про вартість переходу.
За даними Transfermarkt, вартість Віктора Коваленко нині становить 4,8 мільйона євро.
В "Шахтарі" все ж налаштовані втримати Коваленка. Зокрема, зазначається, що варіанти у Коваленко є не тільки в Італії, але і в Англії.
У цьому сезоні Віктор Коваленко провів 21 матч в складі "Шахтаря", відзначився 1 ассистом і 2 голами.
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