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"Шахтар" запропонував Коваленку новий контракт, але українець хоче в Європу

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Віктор Коваленко хоче покинути "Шахтар"
Віктор Коваленко хоче покинути "Шахтар" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" запропонував продовжити угоду атакуючому півзахиснику Віктору Коваленку.

Як повідомляє Corriere dello Sport, сам гравець цього не хоче. Віктор має намір перебратися в якийсь із топ-чемпіонатів Західної Європи.

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На підписання Коваленка всерйоз налаштована "Рома". Однак столичний італійський клуб мав намір оформити відносини з Коваленком, як з вільним агентом для чого доведеться почекати рік або, як варіант, вже зараз домовлятися з "Шахтарем" про вартість переходу.

За даними Transfermarkt, вартість Віктора Коваленко нині становить 4,8 мільйона євро.

В "Шахтарі" все ж налаштовані втримати Коваленка. Зокрема, зазначається, що варіанти у Коваленко є не тільки в Італії, але і в Англії.

У цьому сезоні Віктор Коваленко провів 21 матч в складі "Шахтаря", відзначився 1 ассистом і 2 голами.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Трансфери Рома Шахтар Новини Спорту Футбол Спорт
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