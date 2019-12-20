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"Шахтар" заробив майже втричі більше за "Динамо" у єврокубках – дані УЄФА

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"Шахтар" майже втричі більше заробив у єврокубках за "Динамо" / shakhtar.com

УЄФА назвав суми, розподілені між учасниками Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2018/19. Найбільше з український клубів заробив донецький "Шахтар".

У минулому сезоні "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів та продовжив боротьбу в Лізі Європи. За участь у Лізі чемпіонів донеччани заробили 46,643 мільйона євро.

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Ще 555 тисяч євро "Шахтар" отримав за участь в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Гірники" на цій стадії програли "Айнтрахту".

Таким чином, "Шахтар" за минулий єврокубковий сезон заробив 47,198 мільйона євро.


Виплати учасникам Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19

Київське "Динамо" в Лізі чемпіонів отримало 5 мільйонів євро. "Біло-сині" програли у плей-офф кваліфікації амстердамському "Аяксу".

У Лізі Європи, де кияни дійшли до 1/8 фіналу, заробили 11,3 мільйона євро. Відтак, за євросезон заробіток "Динамо" склав 16,3 мільйона євро.

Полтавська "Ворскла" у Лізі Європи заробила 4,6 мільйона євро. Полтавський клуб припинив участь на груповому етапі.


​Виплати учасникам Ліги Європи УЄФА-2018/19

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо Шахтар ФК Ворскла Ліга чемпіонів
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