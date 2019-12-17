"Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів понад 40 мільйонів євро

Донецький "Шахтар" за участь у Лізі чемпіонів сезону 2019/20 заробив 44,2 мільйона євро. Український клуб не зумів вийти у плей-офф турніру й навесні гратиме у Лізі Європи.

Як повідомляє Swiss Ramble, "гірники" отримали гарантовані 15,25 мільйона євро за участь у груповому етапі турніру.

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За результатами виступів, донеччани заробили ще 5,7 мільйона євро – 2,7 млн за одну перемогу і три нічиї, а також 300 тисяч за дві поразки.

Також "Шахтар" отримав 23,3 мільйона євро за свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Якби "гірники" вийшли в 1/8 фіналу, могли б заробити ще мінімум 9,5 мільйонів євро.



Інфографіка / Swiss Ramble

Найбільше на груповому етапі Ліги чемпіонів заробила мюнхенська "Баварія". Німецький клуб заробив рекордні для себе 81,5 мільйона євро. "Баварія" виграла всі 6 матчів у групі.

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