"Шахтар" завершив збори розгромною перемогою над клубом УПЛ: відео

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"Шахтар" переміг "Олімпік" у товариському матчі
"Шахтар" переміг "Олімпік" у товариському матчі / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зіграв другий контрольний матч після повернення зі збору в Австрії і останній перед стартом нового сезону.

Шахтар – Олімпік 3:0
Голи: Алан Патрік, 25, 57, Мораєс, 88

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У товариській грі "гірники" розгромили "Олімпік" з рахунком 3:0. Вже на 25-й хвилині Алан Патрік забив перший гол. На початку другої половини гри Патрік оформив дубль, а крапку поставив Жуніор Мораес наприкінці матчу.

На екваторі першої половини зустрічі "гірники" розмочили рахунок в матчі. Мораес стягнув на себе захисників і покотив у вільну зону на Тайсона, той в дотик виконав простріл, Халімі перервав політ м'яча, але точно на ногу Патріку. У другому таймі Патрік оформив дубль, замкнув точний фланговий простріл Ісмаїлі.

Крапку в матчі поставив точний удар Мораеса. Жуніор реалізував момент після передачі Тайсона – 3:0.

"Шахтар" розпочне новий сезон матчем за Суперкубок України проти київського "Динамо" 28 липня в Одесі.

Відео другого тайму та огляд матчу Шахтар – Олімпік

 

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22 липня
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Олімпік
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