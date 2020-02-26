"Шахтар" зазнав кадрових втрат перед важливим матчем з "Бенфікою"

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру провів пресконференцію напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з "Бенфікою". Каштру розповів про кадрову ситуацію "гірників".

На запитання журналістів, чи готові до гри Алан Патрік і Віктор Коваленко, Каштру заявив, що має сумніви.

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По Алану Патріку і Віктору Коваленко є сумніви, чи зможуть вони зіграти. Всі про це знають,

– цитує Каштру ua.tribuna.com.

Зазначимо, що Алан Патрік та Коваленко відзначилися голами за "Шахтар" у першій зустрічі з "Бенфікою".

Також Каштру відповів, чи може хтось замінити Тайсона і Марлоса, які є ключовими футболістами у складі "Шахтаря".

"Не можу виділяти індивідуально гравців. Так, деякі можуть бути більш важливими, ніж інші, але так не можна ні про кого говорити. Гра будується тільки на колективних діях, не можу уявити, що хтось із них побудує гру без інших партнерів", – резюмував Каштру.

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Говорячи про переможця двобою, португальський наставник "Шахтаря" заявив, що обидва клуби мають рівні шанси вийти в 1/8 фіналу.

Поєдинок "Бенфіка" – "Шахтар" відбудеться 27-го лютого. Початок гри у Лісабоні о 22:00. Перший матч у Харкові завершився перемогою "Шахтаря" 2:1.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.