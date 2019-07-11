"Шахтар" зазнав першої поразки при новому тренері

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"Шахтар" вперше програв при керівництві Луїша Каштру
"Шахтар" вперше програв при керівництві Луїша Каштру / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки при керівництві Луїша Каштру. На зборах в Австрії "гірники" мінімально поступилися кіпрському АПОЕЛу.

АПОЕЛ – Шахтар 1:0
Гол: Халленіус, 84

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Луїш Каштру випустив практично оптимальний склад – у воротах грав Пятов, четвірку захисників склали Болбат, Матвієнко, Хочолава та Ісмаїлі. У центрі поля діяли Степаненко та Алан Патрік, ближче до атаки – Коваленко, Марлос та Соломон, а на вістрі атаки вийшов Жуніор Мораес.

Долю матчу вирішив один забитий м’яч. На 84 хвилині нападник Лінус Халленіус, першим встиг на добивання, приніс перемогу АПОЕЛу.

Хоча у першому таймі матчу гірники мали хорошу можливість відкрити рахунок: з передачі Марлоса пробивав Соломон, але м'яч після його удару голкіпер перевів у стійку воріт.

Раніше "оранжево-чорні" перетиналися з командою з Нікосії в Лізі чемпіонів. У 2011-му донеччани зіграли внічию вдома (1:1) і перемогли в гостях (2:0).

Офіційний старт сезону у "Шахтаря" намічений на 28 липня, коли донеччани битимуться в Одесі за Суперкубок України з київським "Динамо".

 

 

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Теги: Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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