"Шахтар" зазнав принизливої поразки від "Манчестер Сіті" в Юнацькій лізі УЄФА: відео

Донецький "Шахтар" U-19 провів матч 5 туру Юнацької ліги УЄФА проти "Манчестер Сіті". "Гірники" зазнали розгромної поразки та втратили шанси вийти у плей-офф раунд.

Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 5:0

Голи: Роджерс, 11, Деле-Башіру, 23, Поведа, 26, Туаїзі, 89, Бернабе, 90+1

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Українці втратили шанси зіграти в плей-офф ще до старту матчу. "Аталанта" U-19 перемогла загребського "Динамо" й позбавила "гірників" шансів на плей-офф.

Після п'яти зіграних матчів в італійського клубу 10 очок, а в хорватського – 8. Навіть якби "Шахтар" виграв два матчі, то все одно не посів би друге місце. Донеччани поступаються "Динамо" через особисті зустрічі.

Переможець у Манчестері визначився з 11 до 26 хвилини першого тайму. У цей відтинок ігрового часу "містяни" зуміли провести три голи.

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Надалі футболісти англійського клубу володіли ситуацію на футбольному полі. Єдиний стовідсотковий шанс забити гол престижу мав Мудрик. Михайло у другому таймі вийшов віч-на-віч з голкіпером, але дивом пробив повз ворота.

На останніх хвилинах матчу господарі забили ще двічі. На 89 хвилині голом відзначився іспанець Набіль Туаїзі. А в компенсований час підсумковий результат 5:0 встановив Бернабе.

Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 відеоогляд першого тайму

26 листопада "Шахтар" зіграє проти "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. Початок матчу о 22:00.

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