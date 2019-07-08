"Шахтар" здобув другу перемогу за день на зборах в Австрії: відео
Донецький "Шахтар" обіграв "Вольфсберг" (2:0) у товариському матчі на зборах в Австрії.
Напередодні підопічні Луїша Каштру здобули перемогу над сербським "Пролетером". Увечері "гірникам" належало зіграти проти австрійського "Вольфсбергера".
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Португальський наставник вирішив виставити основний склад і лише після перерви вдався до ротації.
Донеччани впевнено контролювали гру і спокійно добули другу перемогу за день. Рахунок в матчі відкрив Мораес вже на 5 хвилині, скориставшись пасом Марлоса. А в середині першого тайму подвоїв перевагу команди Тете.
"Шахтар" продовжує підготовку до нового сезону. Наступним суперником команди Каштру стане чемпіон Кіпру АПОЕЛ. Гра відбудеться 11 липня о 18:30.