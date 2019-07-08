"Шахтар" здобув другу перемогу за день на зборах в Австрії: відео

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"Шахтар" переміг "Вольфсберг"
"Шахтар" переміг "Вольфсберг" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" обіграв "Вольфсберг" (2:0) у товариському матчі на зборах в Австрії.

Напередодні підопічні Луїша Каштру здобули перемогу над сербським "Пролетером". Увечері "гірникам" належало зіграти проти австрійського "Вольфсбергера".

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Португальський наставник вирішив виставити основний склад і лише після перерви вдався до ротації.

Донеччани впевнено контролювали гру і спокійно добули другу перемогу за день. Рахунок в матчі відкрив Мораес вже на 5 хвилині, скориставшись пасом Марлоса. А в середині першого тайму подвоїв перевагу команди Тете.

"Шахтар" продовжує підготовку до нового сезону. Наступним суперником команди Каштру стане чемпіон Кіпру АПОЕЛ. Гра відбудеться 11 липня о 18:30.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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