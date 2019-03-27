"Шахтар" здолав "Олімпік" у спарингу, але втратив основного гравця

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"Шахтар" переміг "Олімпік"
"Шахтар" переміг "Олімпік" / shakhtar.com

Донецькі футбольні клуби "Шахтар" і "Олімпік" заповнили паузу на матчі збірних товариським поєдинком.

Шахтар – Олімпік 4:0
Голи: Фернандо, 43, Нем, 55, Тете, 68, Маркос Антоніо, 89

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Поєдинок "Шахтар" – "Олімпік" відбувся 27 березня в Святошино і закінчився з рахунком 4:0. Після першого тайму "гірники" вигравали з мінімальним рахунком після м'яча Фернандо.

У другій половині матчу "Шахтар" забив ще тричі, м'ячі на рахунку Веллінгтона Нема, Тете і Маркоса Антоніо. "Олімпік" не зміг відповісти хоча б голом.

Також захисник "Шахтаря" Ісмаїлі отримав пошкодження. На 58 хвилині бразильця замінив Маркіньос Сіпріано. На даний момент відсутня інформація про тяжкість травми ключового виконавця "гірників".

До слова, "Шахтар" продовжує підготовку до офіційних поєдинків. 3 квітня "оранжево-чорні" розпочнуть другий етап УПЛ в Олександрії, а 7 квітня в чвертьфіналі Кубка прийматимуть у Харкові київське "Динамо".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар ФК Олімпік
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