"Шахтар" зіграв внічию з "Юрдінгеном", Бланко-Лещук забив гол за "гірників": відео

Австрійський збір "Шахтаря" відкрила зустріч із представником третьої німецької Бундесліги "Юрдінгеном". Та чемпіон України не зумів здобути перемогу у цьому матчі.

У першому таймі команди обійшлися без забитих м’ячів: перед перервою міг відзначитись Маркос Антоніо, однак ворота суперника врятувала штанга.

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Варто зазначити, що у старті "Шахтаря" у цьому матчі вийшов чемпіон світу U-20 Валерій Бондар. Він зіграв центрального захисника. Попереду в нападі був ще один чемпіон світу – Данило Сікан. А на заміну в цьому матчі виходили воротар Анатолій Трубін (він замінив Олексія Шевченка), Олександр Піхальонок та Густаво Бланко-Лещук. Попередній сезон аргентинець провів в оренді в іспанській "Малазі".

"Оранжево-чорні" повели на 62-й хвилині після гола Густаво Бланко Лещука. Та втримати перемогу "Шахтар" не зумів. Наприкінці зустрічі на 81-й хвилині "Юрдінгену" вдалося зрівняти рахунок.

Відеоогляд матчу "Шахтар" – "Юрдінген"



